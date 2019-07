Fim de semana deve ter geada no Sul e no Sudeste

05/07/2019 | 08:01



No fim de semana, o tempo abre e a chuva diminui no Estado, mas a Defesa Civil alerta que há possibilidade de registro de temperatura negativa até domingo em Apiaí, Campos do Jordão, Itapeva e Sorocaba, no interior paulista. E os termômetros não devem passar de 8°C em áreas normalmente quentes, como Bauru, Ribeirão Preto e Rio Preto. Na capital paulista, a previsão é de mínima de 5°C no domingo.

No Sul, o frio deve ser mais intenso, com as três capitais registrando geadas, conforme previsão da empresa Climatempo. Em ação inédita, o Internacional abrirá seu estádio para receber moradores de rua e abrigá-los - a exemplo do que fez o River em Buenos Aires. A ideia é recolher pelo menos 300, enquanto toda a Porto Alegre totaliza 355 vagas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.