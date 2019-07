Vitória sobre Palmeiras vai elevar confiança do Guarani na Série B, diz técnico

04/07/2019 | 18:05



A vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 1, em amistoso realizado na última quarta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, não valeu três pontos, mas foi de extrema importância para o Guarani.

O técnico Roberto Fonseca parabenizou os jogadores pela exibição diante do líder do Brasileirão e acredita que o elenco ficou mais confiante para a sequência da Série B, onde o time se encontra na penúltima colocação, com cinco pontos.

"Moralmente, a importância da vitória é muito grande, pois trouxe uma confiança maior para o vestiário. Está diferente. O time correspondeu muito bem aos aspectos que cobrei durante a semana, mas claro que ainda existem pontos negativos que serão corrigidos", ponderou o treinador.

Antes do reinício da Série B, o Guarani vai enfrentar o Pouso Alegre, neste sábado. No próximo dia 12, o time encara o CRB, no Rei Pelé, em Maceió, pela nona rodada do campeonato.