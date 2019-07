Estamos próximos dos maiores países do mundo, sem viés ideológico, diz Bolsonaro

04/07/2019 | 12:23



O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender nesta quinta-feira, 4, a política de relações exteriores do Brasil. "Estamos nos aproximando dos maiores países do mundo, sem viés ideológico. Sem viés ideológico, colocaremos Brasil no lugar que ele merece", defendeu o presidente, durante café da manhã com deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), realizado em Brasília.

Bolsonaro relatou que na quarta-feira, 3, pela primeira vez, um presidente brasileiro comemorou junto com a embaixada dos Estados Unidos a Independência norte-americana, que é celebrada nesta quinta-feira nos EUA.

Ainda nas relações internacionais brasileiras, o presidente pediu apoio aos deputados para que a Argentina não volte a ser comandada por políticos de esquerda. "Mais importante do que buscar solução para Venezuela é buscar formas para a Argentina não voltar para mãos de políticos amigos de petistas. O acordo entre Mercosul e União Europeia (UE), envolvendo a Argentina, mais do que benefícios econômicos, pode ajudá-la a não voltar para mãos de quem integrava o foro de São Paulo", argumentou Bolsonaro.

Sobre a Venezuela, o presidente disse que o governo brasileiro está buscando uma solução para a "situação horrível que acontece em Roraima", Estado fronteiriço com o país vizinho. "Nossos irmãos fogem da fome e da violência da Venezuela. O Exército Brasileiro tem feito a sua parte, mas não é fácil encontrar solução rápida", disse Bolsonaro, agradecendo aos parlamentares pela aprovação de verba extra para auxílio emergencial na região.