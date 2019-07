Marcelo Gross apresenta trabalho solo na região

Vinícius Castelli



Artista que ganhou destaque junto ao grupo de Porto Alegre Cachorro Grande, o guitarrista Marcelo Gross apresenta novo trabalho, solo, na região. Ele é atração no Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302), hoje, a partir das 20h, no palco da Comedoria, que faz parte do projeto Quintas Musicais. Não há cobrança de ingressos.

Marcelo sobe ao palco acompanhado por Eduardo Barreto (contrabaixo) e Alexandre Papel (bateria) e aproveita para mostrar o projeto batizado Marcelo Gross Power Trio.

Enquanto seu novo disco não sai do forno – previsão ainda para este ano – ele mostra faixas do último álbum, Chumbo & Pluma, lançado em 2017.