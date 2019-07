Da Redação, com assessoria



Conservar a pintura é importante, sobretudo quando se sabe o quanto o veículo pode ser valorizado por apresentar boa aparência. Dessa forma, o gerente técnico da divisão de repintura da PPG, Ricardo Vettorazzi, dá dicas para cuidar da pintura do veículo no período de estiagem, característica do inverno de algumas regiões brasileiras. Confira a seguir.

Dicas para cuidar da pintura

Lavagem

“Ao realizar a lavagem em casa, use um sabão de pH neutro. Não utilize gasolina, álcool ou outros solventes na superfície pintada”, alerta Vettorazzi. No caso de eventual queda de sabão ou qualquer outro material (em particular, fezes de aves) na lataria do carro, lembra o especialista, é importante lavar a área afetada imediatamente com água. Também é importante secá-lo para evitar o acúmulo de novas sujeiras e manchas na pintura.

Outro cuidado relevante diz respeito à utilização de métodos como a lavagem em máquinas de lava a jato automáticas, caso o veículo esteja recém-pintado. É recomendável recorrer ao método somente 30 dias após o serviço. A mesma lógica vale para a aplicação de cera, mas, nesse caso, deve-se esperar 90 dias.

Materiais utilizados

No caso da necessidade de reparos nos veículos, existem diferentes tecnologias no mercado, porém, de modo geral, os produtos de alta tecnologia base água e os de alto sólidos possuem maior durabilidade em comparação aos convencionais de mercado. Deve-se avaliar o custo-benefício em cada caso.

O especialista pondera que o conhecimento do profissional na preparação e na aplicação dos produtos é essencial. O ideal é que ele seja qualificado para fazer o melhor uso de um produto com desempenho superior. Boas práticas e conservação da limpeza do ambiente também contribuem para a prolongação da vida útil da pintura ou repintura.

Evitar maus hábitos

Ainda sobre a vida útil da pintura ou repintura, Vettorazzi afirma que uma boa maneira de preservá-la é não exagerar nos polimentos. Segundo ele, a frequência do processo não ajuda na conservação da pintura ou repintura como se imagina. E ainda garante: esse cuidado vale para veículos de todas as cores, inclusive brancos.

“Atualmente, as tecnologias de aplicação da pintura original são similares em muitos aspectos. Embora haja a variação da cor, muitas vezes é utilizado o mesmo tipo de verniz como camada de proteção final da cor, o que nem sempre assegura sua durabilidade, se não forem tomados os cuidados de preservação”, explica o especialista.

Ele destaca que, caso ocorra algum dano na pintura do veículo, o proprietário deve procurar um profissional qualificado, que fará uma avaliação do reparo a ser feito. Muitas vezes, a correção por ser feita com um processo de embelezamento; outras vezes, é necessário remover a tinta, e realizar a repintura onde o processo deve começar na chapa do carro.

Customizações

