Estrategistas de Lauro em outra canoa

Raphael Rocha



03/07/2019 | 06:58



Em 2012, Lauro Michels (PV) era vereador recém-saído do PSDB de Diadema. Estava em seu segundo mandato quando decidiu que iria seguir o plano do pai, Ademar, e sair candidato a prefeito naquele ano. Pouca gente acreditava que um jovem, com então 30 anos, pudesse desbancar a máquina de três décadas na mão do petismo. Pequeno grupo em seu entorno trabalhou para viabilidade de uma candidatura capaz de derrotar o PT e também de se destacar diante do ex-deputado José Augusto da Silva Ramos (PSDB). Dois desses personagens participaram do núcleo de estratégia daquele projeto eleitoral – Gesiel Duarte e Joeder Souza. No primeiro mandato, ambos foram contemplados com secretarias. No segundo, renegados pelo verde. Joeder tem atuado agora para a pré-candidatura ao Paço de outra desafeta de Lauro, Denise Ventrice, ex-diretora do Procon local. O projeto eleitoral de Denise tem características semelhantes ao de Lauro em 2012. O ditado popular é que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas, para supersticiosos da política, tudo pode acontecer.

Ataque

Um dia antes de anunciar, ao lado do governador João Doria (PSDB), o futuro da Linha 18-Bronze do Metrô, o secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, teve sua atuação questionada pelo senador Jorge Kajuru (PRP-GO). Em uma rede social, Kajuru compartilhou reportagem da revista Veja que relata que Baldy, ex-ministro das Cidades, se instalou em apartamento de luxo em São Paulo em condomínio onde moram o fundador do frigorífico JBS e o filho do ditador da Guiné Equatorial. Baldy é de Goiás, mesmo Estado de Kajuru. O senador classificou o secretário de “bandido refinado com fortuna sem justificativa”.

Cenário

Funcionários do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) entraram em contato com a coluna para traçar panorama da composição da plateia que acompanhou na segunda-feira de manhã a audiência sobre o futuro convênio entre a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) e a Prefeitura andreense. O anfiteatro Heleny Guariba, local da atividade, estava lotado, mas, segundo esses colaboradores, estranhamente cheio por pessoas que não são vistas na autarquia.

Redução

Na Câmara de São Bernardo, o projeto de lei protocolado na semana passada pedindo para reduzir de 28 para 21 o número de vereadores ainda é pauta nos corredores da casa, mesmo com os parlamentares em férias. O comentário é que, para diminuir para 21 cadeiras, o Legislativo primeiro precisa eliminar da folha de pagamento o 29º vereador, já que Mario de Abreu (PSDB), afastado judicialmente do mandato acusado de cobrar propina, continua recebendo salário – a direção da casa tenta evitar impasse judicial com eventual suspensão do pagamento.

Protocolado

O militante Erick Elói foi o primeiro a protocolar oficialmente sua pré-candidatura à Prefeitura de Santo André no diretório do PT. O documento foi apresentado ontem ao secretário-geral da legenda, Fernando Noé. Dentro do petismo, Elói conta com apoios declarados do ex-prefeito João Avamileno e do vereador Alemão Duarte – está próximo de anunciar também adesão de outro parlamentar, Luiz Alberto. Há outras pré-candidaturas colocadas na sigla, mas nenhuma apresentada de maneira oficial.