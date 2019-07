Volvo anuncia linha de blindados para o mercado brasileiro

Da Redação, com assessoria



02/07/2019 | 09:18

A Volvo Cars anunciou a produção de seu primeiro modelo blindado de fábrica, o utilitário esportivo XC90. Segundo a marca, o veículo foi projetado e construído para oferecer deslocamentos seguros e confortáveis com alto nível de proteção pessoal para todos os ocupantes.

“Estamos orgulhosos em oferecer carros blindados aos consumidores. Com esse modelo, ampliamos nosso portfólio com veículos de alto nível de segurança pessoal para indivíduos que necessitam de maior proteção”, diz Stephan Green, diretor de marketing da Volvo Cars para Veículos Especiais.

“O XC90 possui classificação de proteção VPAM BRV 2009 / ERV2010 VR8* (blindagem pesada), que nos permite oferecer um carro que entrega um alto nível de segurança, ao mesmo tempo em que mantém as propriedades fundamentais do carro. Os clientes em potencial incluem serviços de segurança que usariam o carro para transportar pessoas com esse perfil”, diz Green.

Linha de blindados da Volvo

O trabalho para desenvolver um carro com classificação de proteção VPAM VR8 começou há pouco mais de dois anos e certifica que o veículo tem resistência balística de 360 graus, bem como resistência explosiva. “Para atender aos exigentes requisitos de proteção, desenvolvemos uma variedade de opcionais exclusivos, dos quais os clientes podem escolher”, explica Green.

O veículo blindado foi construído na versão Inscription do XC90 T6, que é produzido na fábrica de Torslanda (Suécia). O tamanho e a natureza do modelo fazem dele o carro mais adequado no portfólio de produtos da Volvo Cars para blindagem. De Torslanda, a unidade é enviada para a Alemanha na Trasco Bremen GmbH, referência na construção de veículos de qualidade superior com altos índices de proteção.

A blindagem de aço de alta resistência que reveste o carro tem dez milímetros de espessura; já a espessura do vidro pode ser de até 50 milímetros. Com isso, acrescenta aproximadamente 1.400 kg, elevando o peso total do carro para 4.490 kg – incluindo cinco ocupantes. Por causa do aumento de peso, o carro é equipado com um novo chassi e novos freios.

O Volvo XC90 blindado está disponível para encomenda e as primeiras entregas aos clientes serão feitas no fim de 2019.

Blindagem leve

A marca também desenvolve outra versão de carros blindados, os chamados blindados leves. Isso significa que a fabricante sueca possui um portfólio completo de modelos capazes de oferecer alto nível proteção pessoal.

Essa versão é voltada para clientes diferentes do XC90 com blindagem pesada. Os usuários podem ser indivíduos ou empresas que exigem um carro com um nível mais alto de segurança devido a um risco geográfico ou a uma ameaça pessoal elevada. O mercado para esses tipos de veículos de proteção também existe entre os serviços de segurança, polícia, diplomatas e particulares.

Os carros são destinados para a América Latina e Europa. Após a construção, eles serão adaptados no Brasil, onde há uma demanda considerável por esses modelos, bem como uma importante experiência na construção desse tipo de veículo. Isso significa que esses modelos terão uma proteção mais leve quando comparados ao XC90 com blindagem pesada.

Os carros serão submetidos a uma bateria de testes balísticos para garantir que a classificação de proteção exigida seja atendida. Eles fornecem principalmente proteção contra armas de fogo curto, não alterando de nenhuma forma as propriedades fundamentais dos carros em comparação com o veículo padrão.

“Estamos muito orgulhosos em ver reconhecido o potencial técnico do Brasil como centro global de transformação e fornecimento de veículos blindados”, comentou João Oliveira, diretor geral de Operações da Volvo Car Brasil.

A partir do país, a marca exportará o XC90 T6 e o XC60 T6, ambos na versão Inscription, para qualquer país do mundo. No mercado nacional, a fabricante sueca vai oferecer a blindagem leve de fábrica para o XC90, XC60 e XC40.

As vendas desses carros estão programadas tanto no mercado brasileiro quanto para exportação no primeiro semestre de 2020.

Foto: Divulgação Volvo XC90 blindado