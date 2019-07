As mais belas construções do Alentejo para visitar

Redação



As construções imponentes e cheias de história estão entre os principais atrativos da Europa. As maravilhas arquitetônicas da época medieval deslumbram os turistas do mundo todo. Entre elas, igrejas, castelos, hotéis ou sedes de governo. Portugal, por exemplo, tem inúmeros pontos bacanas, como as construções do Alentejo.

Construções do Alentejo

Paço Ducal de Vila Viçosa

Divulgação Paço Ducal de Vila Viçosa é opção para turistas

A construção de Vila Viçosa começou em 1501, sob ordens do quarto duque de Bragança, D. Jaime, mas só se tornou o que é hoje no século 17. O que impressiona neste edifício é sua fachada de 110 metros de comprimento, totalmente revestida de mármore, matéria-prima típica da região.

Atualmente, o local é um museu, e seu interior tem muitos afrescos e painéis de azulejos. Ele também exibe coleções importantes de pinturas, esculturas, tapeçarias, cerâmicas e até mobília da época em que foi uma das residências reais.

Castelo de Evoramonte

Divulgação Castelo de Evoramonte chamam a atenção por sua arquitetura

Localizado em um dos pontos mais elevados da Serra D’Ossa, este castelo é um monumento da arquitetura militar portuguesa. Tem três pisos nobres no pavilhão central, com salas monumentais, abóbadas góticas impressionantes e elementos da Renascença Italiana.

Sé de Évora

Divulgação Vista da Sé de Évora

Esta igreja merece uma visita simplesmente por ser a maior catedral medieval de Portugal. Sua construção imponente se destaca na paisagem urbana da cidade.

A estrutura da construção foi edificada integralmente com granito no século 13, marcada pela transição do estilo romântico para o gótico. Os elementos barrocos e renascentistas foram adicionados mais recentemente.

A fachada possui duas torres: a sul tem os sinos e a norte é onde funciona o Museu de Arte Sacra. É possível visitar o claustro gótico e também subir no terraço, de onde se enxerga toda a cidade.

Torre das Três Coroas

Divulgação Vista da Torre das Três Coroas

Esta torre de mármore branco faz parte do Castelo de Estremoz. Ela é conhecida como a Torre das Três Coroas, pois três monarcas portugueses estiveram no poder durante suas obras.

Construída no século 13 para a rainha Santa Isabel, foi morada de reis e rainhas por séculos, e hoje é uma luxuosa pousada. Tem uma vista esplêndida de Estremoz e dos campos ao redor.

Forte da Graça

Divulgação Forte da Graça conta com uma paisagem atrativa

Conta-se que foram necessários quase 30 anos, seis mil homens, quatro mil animais e 120 mil moedas de ouro para construir o Forte da Graça, que fica a pouco mais de um quilômetro da cidade fortificada de Elvas.

Esta construção é uma verdadeira obra-prima da arquitetura militar do século 18, considerado por muitos historiadores como uma das mais poderosas fortalezas abaluartadas do mundo.

Situado no Monte da Graça, o forte foi marcado por diversas batalhas épicas ao longo da história. É possível conhecer seu interior e fazer visitas guiadas.

