Bianca Bellucci



01/07/2019 | 15:48

Música e tecnologia dão liga. A mistura pode inspirar letras e também clipes. Na segunda categoria, além de ajudar a criar produções futurísticas, a influência pode aparecer no formato de robôs. Aliás, as bandas usam androides como protagonistas desde a década de 1970. Na galeria, o 33Giga reuniu alguns destes videoclipes com robôs. Confira!

















































< >