01/07/2019 | 07:20



A animação Toy Story 4, da Pixar, continua na liderança das bilheterias americanas em seu segundo fim de semana, com US$ 58 milhões. Dirigido por Josh Cooley, o novo episódio da história dos brinquedos vivos Woody e Buzz Lightyear desbancou as principais estreias da semana, o terror Annabelle 3: De Volta Para Casa, de Gary Dauberman, que ficou com US$ 20 milhões, e Yesterday, filme sobre um mundo em que ninguém conhece os Beatles, que arrecadou US$ 17 milhões.

Relançado em versão estendida, Vingadores: Ultimato faturou US$ 5,5 milhões e agora precisa de US$ 26 milhões para passar Avatar, de James Cameron, maior bilheteria da história.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.