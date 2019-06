Joe Jonas e Sophie Turner se casam pela segunda vez em Paris, na França

30/06/2019 | 10:11



Joe Jonas e Sophie Turner se casaram pela segunda vez no último sábado, dia 29, em Paris, na França. O casal, que já tinha oficializado a união em Las Vegas, nos Estados Unidos, realizou mais uma cerimônia, desta vez com a presença de amigos e familiares próximos. Segundo informações do site norte-americano People, entre os convidados famosos estavam Priyanka Chopra, a modelo Ashley Graham e a atriz Maisie Williams, melhor amiga de Sophie e colega em Game Of Thrones, que foi uma das madrinhas.

O casamento foi bem discreto e tradicional. Uma fonte já havia confirmado à People que o desejo dos pombinhos sempre foi se casar na Europa, mas que eles tinham que ao menos assinar os papéis nos Estados Unidos, para que todo o trâmite fosse considerado legal.

Nas redes sociais, nenhum dos dois apareceu para falar sobre o casório. Entretanto, alguns fã-clubes do casal compartilharam algumas fotos da cerimônia - incluindo um pequeno close do vestido de Sophie, que ainda é um mistério.