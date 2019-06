Interino comanda Azulão em desafio ao Grêmio Osasco

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/06/2019 | 07:00



Sob comando do técnico interino Dino Camargo, o São Caetano encara seu segundo desafio na Copa Paulista. A partir das 10h, no Estádio José Liberatti, visita o Grêmio Osasco, em confronto pelo Grupo 4. O empate sem gols com a Ponte Preta na estreia custou o cargo a Luiz Gabardo. E mesmo com um tapa-buraco, o Azulão almeja reação imediata no torneio.



“Não começamos bem a competição ao empatar em casa. Então nossa obrigação é ir lá e tentar sair com a vitória. Tivemos boa semana de treinos, e agora precisamos colocar em prática o que foi trabalhado para conseguirmos os três pontos”, disse o lateral-esquerdo Bruno Recife. “Precisamos ter um pouco mais de atitude. Fazer o que o Dino nos passou, pois tivemos semana muito boa de trabalho”, emendou.