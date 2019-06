Sindicato aprova pauta para a negociação de campanha salarial

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



29/06/2019 | 07:22



O SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) aprovou, em assembleia geral, a pauta para a negociação da campanha salarial deste ano. A entidade vai seguir as diretrizes da FEM (Federação dos Sindicatos Metalúrgicos da CUT/SP) com a negociação com as empresas, solicitando reposição do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) mais aumento real – cujo percentual não foi revelado.

A data base da categoria é no dia 1º de setembro, e as negociações começam efetivamente com a entrega da pauta para as entidades patronais, prevista para quinta-feira, dia 4. No total, a categoria reivindica mais quatro itens, além do reajuste.

Os metalúrgicos se posicionam contra o fim das NRs (Normas Regulamentadoras) de segurança e saúde no trabalho. Em maio, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) anunciou a redução de 90% das normas alegando que elas provocam custos absurdos às empresas.

Outro ponto solicitado é a redução da jornada de trabalho sem atingir os salários. Segundo a entidade, estudos do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) mostram que a mudança impacta na geração de empregos.

Além disso, a categoria também pede o respeito às entidades sindicais e a manutenção de todas as cláusulas da convenção coletiva.

Esta pauta de negociações não vale para os trabalhadores das montadoras da região, que têm cada acordo negociado diretamente com cada uma das empresas.