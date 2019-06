Valor do pedágio do Sistema Anchieta-Imigrantes sobe a partir de segunda-feira

Do Dgabc.com.br



28/06/2019 | 16:36



As tarifas do pedágio do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) serão reajustadas a partir de segunda-feira (1º de julho). Os novos valores entrarão em vigor conforme determinação da Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo), publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo nesta sexta-feira (28).

O reajuste será de 4,66%, índice relativo ao IPC-A (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado entre junho de 2018 e maio deste ano. Com isso, os valores subirão R$ 1,20 nas duas principais praças do Sistema, Riacho Grande (KM 31 da via Anchieta) e Piratininga (KM 32 da Imigrantes), onde a tarifa será de R$ 27,40.

Na região da Baixada Santista, o valor passará de R$ 7,20 para R$ 7,60 na rodovia Padre Manoel da Nóbrega e de R$ 12,20 para R$ 12,80 na rodovia Cônego Domênico Rangoni. Já nos pedágios de bloqueios, no trecho de Planalto, a tarifa vai de R$ 6,00 para R$ 6,20 no Batistini (Km 24 da Imigrantes); de R$ 1,80 para R$ 2,00 em Diadema (Km 16 da Imigrantes); e de R$ 3,60 para R$ 3,80 no Eldorado (Km 20 da Imigrantes).



Praças Tarifa Atual Nova Tarifa

Santos (KM 250 Rod. Cônego Domênico Rangoni) R$ 12,20 R$ 12,80

São Vicente (KM 280 Rod. Padre Manoel da Nóbrega) R$ 7,20 R$ 7,60

Diadema (bloqueio no km 16 da Imigrantes) R$ 1,80 R$ 2,00

Eldorado (bloqueio no km 20 da Imigrantes) R$ 3,60 R$ 3,80

Batistini (bloqueio no km 24 da Imigrantes) R$ 6,00 R$ 6,20

Riacho Grande/Piratininga (KM 31 Anchieta/KM 32 Imigrantes) R$ 26,20 R$ 27,40