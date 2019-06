Cruzeiro da Regent Seven Seas vai do Canadá à Califórnia em setembro

Redação



28/06/2019 | 15:18

Um cruzeiro da Regent Seven Seas vai percorrer, durante 12 noites, um roteiro pela costa oeste da América do Norte. O navio Seven Seas Mariner vai partir de Vancouver, no Canadá, no dia 18 de setembro rumo a diversas cidades do Alasca até encerrar seu trajeto na Califórnia, nos Estados Unidos.

Cruzeiro da Regent Seven Seas

Durante o finalzinho do verão no hemisfério norte, os dias ainda são um pouco mais longos e, por isso, ideias para aproveitar as belezas naturais. Observar os ursos na área da Ilha do Príncipe de Gales, participar de uma aventura pelos fiordes a bordo de um hidroavião com destino ao Misty Fjords National Monument, ver as focas e baleias brincando no mar, fazer um passeio de caiaque aos pés das geleiras e realizar uma incursão de bicicleta pela floresta são algumas das experiências disponíveis.

Trilhas e passeios levam a cenários históricos da corrida do ouro no século 19, a museus e à exploração do gigantesco Glaciar Mendenhall. Belas cidades, como Juneau e Sitka, oferecem paisagens naturais intocadas em seus arredores, com fauna e flora de rica diversidade. O viajante tem à sua disposição cerca de 70 opções de passeios terrestres que promovem uma interação com a história e os costumes locais.

A bordo do Seven Seas Mariner os hóspedes cruzam o mar gelado e, por meio das experiências em terra, podem compreender com maior profundidade cada um dos portos de escala.

Roteiro

Seven Seas Mariner

De: Vancouver a Los Angeles

Partida: 18 de setembro 2019

Chegada: 30 de setembro 2019 – 12 noites

Cidades visitadas: Vancouver (Canadá); Ketchikan (Alasca); Juneau (Alasca); Sitka (Alasca); Victoria (Canadá); Astoria (EUA); São Francisco (EUA); Los Angeles (EUA).

Preços a partir de: R$ 17.699 por pessoa em suíte dupla (valor varia conforme acomodação).

