Modelo 2020 ganha versão Premier e traz novidades tecnológicas ao SUV de grande porte

28/06/2019



Imponente e pau para toda obra, a Chevrolet Trailblazer ganhou uma versão Premier para o modelo 2020, que está sendo lançada pela marca norte-americana. Este SUV de grande porte tem no chassi de alta resistência e na tração 4x4 com reduzida dois dos grandes motivos para estar consolidado no mercado brasileiro. Afinal, é um desbravador de terrenos capaz de carregar sete ocupantes oferecendo o maior espaço interno na categoria – 4,88 m de comprimento, 1,90 m de largura e 2,85 m de distância entre-eixos.

“O termo sofisticação tem um significado muito particular ao segmento dos SUVs de apelo off-road. Mais do que status, itens exclusivos de acabamento ou de tecnologia precisam agregar funcionalidade. Este conceito é o que permeia o Trailblazer Premier”, diz Rodrigo Fioco, diretor de marketing de produto da General Motors.

O carro é ofertado em duas opções de motorização: 3.6 V6 (279 cv de potência e 35,7 kgfm de força) e 2.8 TurboDiesel (200 cv de potência e 51 kgfm de força). A transmissão para ambos os modelos é automática, de seis marchas.

A Chevrolet faz questão de destacar as tecnologias de conectividade oferecidas pelo kit multimídia MyLink – com Android Auto e Apple CarPlay – e pelo sistema de telemática avançado OnStar.

Há ainda diversas outras funções, como, por exemplo, bloqueio de motor em caso de roubo, notificação automática em caso de acidente e os alertas de desvio de faixa, de colisão frontal, de ponto cego e de movimentação traseira. E mais.

“Na linha 2020, estamos promovendo uma nova conveniência para o serviço de concierge, exclusiva para clientes que possuem smartphone Android. Assim, o atendente do OnStar pode enviar indicações de lugares e estabelecimentos diretamente no Waze ou Google Maps na tela do veículo”, explica Rosana Herbst, diretora de OnStar para a América do Sul.

A Chevrolet ainda faz questão de ressaltar: acabamento premium da cabine; acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular; luz de condução diurna em LED (DRL); sensor de chuva; direção com assistência elétrica inteligente; retrovisor interno eletrocrômico; partida remota do motor; câmera de ré com gráficos para auxílio em manobras; sensor de estacionamento dianteiro; vidros laterais com mecanismo de abertura e fechamento por meio da chave; e sistema de áudio premium.

O preço parte de R$ 193.190 na versão V6 a gasolina e chega a R$ 235.990 na turbodiesel.