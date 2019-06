Miaguti, Toninho e Tião votaram para aumentar cadeiras; agora querem cortar

Raphael Rocha



28/06/2019 | 07:39



Três vereadores que assinaram o projeto de lei para reduzir de 28 para 21 o número de cadeiras na Câmara de São Bernardo votaram a favor ao aumento das vagas em junho de 2012, quando o assunto esteve pautado no plenário.

À ocasião, o Legislativo de São Bernardo seguiu esteira criada por PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que permitiu o reajuste da quantidade de vereadores pelo Brasil. O critério era a população. São Bernardo tinha direito a 29 parlamentares.

Entretanto, em consulta feita ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), a casa obteve orientação para adotar 28 cadeiras. O parecer do TRE-SP chegou ao Legislativo em março de 2012. Entre maio e junho, a mesa diretora pôs o texto em votação – foram duas apreciações.

Naquela época, 17 dos 21 vereadores apoiaram a medida. Dois foram contrários – Marcelo Lima (PSD), hoje vice-prefeito, e Estevão Camolesi (Cidadania). Outros dois estavam ausentes – Vandir Mognon (PSB) e Zé Ferreira (PT), que não estão mais na Câmara. Remanescentes, Miaguti, Tião e Toninho estiveram na lista dos que aprovaram o acréscimo.

O projeto para reduzir o número de cadeiras recebeu dez assinaturas, contingente que permite a tramitação do texto nas comissões da casa. A ideia do bloco é pautar o debate no segundo semestre. Além de Miaguti, Tião e Toninho, subescreveram a propositura Julinho Fuzari (Cidadania), Rafael Demarchi (PRB), Índio (PL), doutor Manuel Martins (Cidadania), José Luís Ferrarezi (PT), Ana Nice Martins (PT) e Joilson Santos (PT). Nenhum deles era parlamentar na legislatura 2009-2012, quando o acréscimo foi autorizado.

Miaguti, Tião e Toninho não retornaram aos contatos da equipe do Diário para comentar o assunto. Ao propor o corte no número de vereadores, Miaguti argumentou que a medida é pensada há algum tempo e que o objetivo é não politizar a situação. RR

(Colaborou Daniel Tossato)