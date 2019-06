Viagem de Bolsonaro à China tem 'planejamento bastante adiantado'

25/06/2019 | 14:17



O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, disse nesta terça-feira, 25, que está em "planejamento bastante adiantado" a viagem do presidente Jair Bolsonaro à China no segundo semestre. A previsão é de que o presidente vá ao país em agosto, junto do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de acordo com o que foi anunciado pelo tucano em abril.

Bolsonaro terá um encontro bilateral com o presidente da China, Xi Jinping, nesta sexta-feira, 28, por ocasião de sua ida ao Japão para participar da cúpula do G-20. O porta-voz disse que ainda não tem detalhes sobre o que será conversado entre os dois mandatários, mas afirmou que, sendo a China o "maior parceiro comercial" do Brasil, "aspectos referentes a comércio e a troca dos interesses para ambos os países estarão à mesa".

O presidente brasileiro planeja fazer reuniões bilaterais com outros chefes de Estado enquanto participa da cúpula do G-20. Além de Xi Jinping, Bolsonaro também irá se encontrar com Mohammed bin Salman, príncipe da Arábia Saudita, Narendra Modi, primeiro-ministro indiano e Lee Hsien-Loong, primeiro-ministro de Cingapura.

Questionado se a situação da Venezuela seria tratada durante a viagem, Rêgo Barros respondeu que o tema "sempre está na pasta principal de assuntos do governo", e que "naturalmente" a questão será colocada em reuniões bilaterais com países que tenham "interesse em cooperar na solução desse problema".