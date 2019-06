Taty e Braga, Daniel e Mariana, Lucas e Camila se enfrentam na DR

25/06/2019 | 10:11



Depois de uma semana cheia de harmonia e com poucas discussões depois da eliminação de Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio do Power Couple Brasil, mais uma DR se formou na noite da última segunda-feira, dia 24, quando os casais ficaram por dentro de como foi o ciclo da semana e quem iria enfrentar a possível eliminação.

Ju Valcézia e Ricarddo Manga somaram oito pontos na Prova dos Casais e foram os grandes vencedores. Por ter o maior saldo do ciclo, eles são o Casal Power pela terceira semana consecutiva e, mais uma vez, vão dividir os quartos da casa, ficando na principal suíte da casa. Aliás, eles disputaram o posto com André Coelho e Clara Maia, que ficaram em segundo no ranking.

No outro lado da tabela, com apenas dois pontos, Taty Zatto e Marcelo Braga perderam a prova e foram automaticamente para a DR. Já Mariana Felício e Daniel Saullo, Camila Colombo e Lucas Salles se juntaram ao casal na berlinda por ter os piores saldos do ciclo, ambos os casais com zero reais na conta neste ciclo.

Ao saber que realmente estava na DR, Mariana declarou:

- Vai dar um gelo na hora que sentar naquela banqueta, vai? Mas eu já sou muito grata por tudo o que aconteceu até aqui.

Lembrando que na última semana ela protagonizou uma briga daquelas com Eliéser, quando ele deu a entender que ela era falsa e leva e traz dentro do jogo. Eita!

E aí, para quem vai a sua torcida agora?