Rompimento de cabo paralisa parte da Linha 5 - Lilás do Metrô

25/06/2019 | 09:59



O rompimento de um cabo elétrico fechou quatro estações da Linha 5 - Lilás do Metrô de São Paulo na manhã desta terça-feira, 25. As estações Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas e Giovanni Gronchi ficaram fechadas. O restante das estações da linha, no trecho de Santo Amaro à Chácara Klabin, operava normalmente.

Ônibus da operação Paese foram acionados para realizar o trajeto paralisado. De acordo com a concessionária ViaMobilidade, a paralisação ocorre por causa do rompimento de cabos da rede aérea, o que impossibilita o fornecimento de energia para as estações paralisadas.

Nas redes sociais, usuários postam fotos da situação, que ficou caótica. Grupos de pessoas se acumulam nos pontos de ônibus, que não eram suficientes para transportar o grande número de passageiros. Por volta das 10h ainda havia dificuldade no transporte.