Gol teve mais voos atrasados nos 5 primeiros meses do ano, diz AirHelp

24/06/2019 | 15:40



Nos cinco primeiros meses de 2019, a Gol foi a companhia aérea brasileiras que mais registrou atraso nos voos. No mesmo período, a Latam melhorou o desempenho se comparado com o mesmo período do ano passado e a Azul manteve os mesmos índices. O levantamento foi feito pela AirHelp. De janeiro a maio, a Gol registrou atraso em aproximadamente 22% dos seus voos, ante 19% no mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da pesquisa. Já a Latam diminuiu os atrasos de voos de 19% para 9% no mesmo período e a Azul manteve o mesmo desempenho - cerca de 17% com atrasos.

Dessa forma, o índice que mede a pontualidade que mensura os voos que pousam com até 15 minutos de diferença do horário previsto ou On-time Performance (OTP) da Gol caiu de 81% para 78%, enquanto o da Latam subiu de 81% para 91% e o da Azul se manteve em 83%.

Ainda de acordo com o levantamento da AirHelp, oito entre os 10 principais aeroportos brasileiros apresentaram queda no OTP. O aeroporto de Brasília é o mais pontual do País e o de Salvador é o que apresenta pontuação de pontualidade mais baixa.

Os aeroportos Afonso Pena, em Curitiba, e Viracopos, em Campinas, que entraram no ranking AirHelp dos dez melhores do mundo em 2018, registraram queda de pontualidade. Em Afonso Pena, os atrasos subiram de 16% para 20% enquanto em Campinas a impontualidade foi de 16% para 22% dos voos.

Já os aeroporto Juscelino Kubitschek (Brasília) e Guarulhos (SP) registraram melhora no índice. O OTP de Brasília passou de 82% para 83% - ficando com a melhor pontuação entre os aeroportos brasileiros - e o de Guarulhos subiu de 75% para 76% - atrás apenas do aeroporto de Salvador.