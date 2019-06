Derivada do Kwid, Renault Triber é apresentada na Índia

Leo Alves



24/06/2019 | 14:18

Minivan de sete lugares, a Renault Triber foi apresentada oficialmente na Índia. Derivada do Kwid, ela tem 4 m de comprimento e pode ser vendida na América do Sul. Vale lembrar que o subcompacto teve trajetória parecida, sendo lançado primeiro no mercado indiano e depois em outros países, como o Brasil.

Detalhes Renault Triber

A promessa da Renault é ter desenvolvido um modelo capaz de levar sete adultos, mas com porte compacto, semelhante ao de um Sandero. Para acomodar todos os ocupantes, a Triber aposta em um teto alto (1,64 m de altura) e no entre-eixos de 2,63 m.

O interior modular é outro truque para aproveitar o espaço da cabine. De acordo com a montadora, é possível ter mais de 100 configurações do interior. A terceira fileira tem assentos individuais e removíveis, enquanto que a segunda conta com um trilho deslizante, assim como a Chevrolet Spin.

Com cinco lugares, o porta-malas tem 625 litros, mas cai para apenas 84 l com todos os bancos montados.

Conjunto mecânico

Um motor 1.0 tricilíndrico a gasolina será o responsável por mover os 947 kg da Renault Triber na Índia. Ele rende 72 cv e tem 9,8 kgfm de torque máximo. A transmissão manual ou automatizada, ambas de cinco marchas, completam o conjunto mecânico.

