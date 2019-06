No MasterChef Brasil, Juliana e Helton roubam a cena em prova de lasanha e Weverton acaba se dando mal

24/06/2019 | 10:10



Helton voltou ao MasterChef Brasil na noite do último domingo, dia 23, após ter sido salvo pela repescagem. O rapaz, o mais jovem entre os cozinheiros amadores, não se intimidou diante das câmeras e dos colegas de competição e chegou com tudo para a disputa.

Logo na primeira etapa do episódio, o rapaz colocou Juliana N. em maus lençóis ao escolher um grão que ela não queria para ser usado no preparo do prato, que não podia conter nenhuma proteína de origem animal. O grão, portanto, deveria ser a estrela da noite a entrega mais original, criativa e cheia de sabores vencia o desafio.

Mas assim como Juliana, Helton também não se deu muito bem na prova. Os dois e outros seis cozinheiros acabaram se dando mal no desafio e foram encarar uma prova em dupla para continuar na competição. Juntos, eles tiveram que preparar uma lasanha que representante a ideia dos dois. A massa, o molho e os recheios tinham que ser feitos pelos competidores, que só poderiam cozinhar de forma alternada, de 10 em 10 minutos eles se revezavam na cozinha, deixando o reality show mais dinâmico e ainda mais tenso.

Helton e Juliana N. acabaram formando uma dupla e, mesmo não sendo amigos, eles tiveram que deixar as diferenças de lado para mandarem bem na prova. Mas o caminho para a vitória foi árduo e cheio de troca de alfinetadas.

- Você ficar me destratando assim não vai adiantar nada, Helton!, disse Juliana já irritada com o colega.

O rapaz, por sua vez, não teve papas na língua e mostrou que não estava para brincadeira:

- Vamos Juliana, minha vida está dependendo de você aqui!, proferiu ele.

Enquanto Juliana achava que o molho de Helton não estava adequado para o prato, o rapaz culpava a rival pela massa, que não chegava ao ponto certo para ser aberta antes de ir ao forno. No mezanino, os demais competidores não deixaram de elogiar o aspirante a chef de cozinha por conseguir consertar o ponto da lasanha, assim como Juliana, que reconheceu que Helton foi o responsável por salvar o prato dos dois e soube administrar muito bem o desafio de conseguir entregar uma massa cozida no tempo certo. Ela, por sua vez, ficou com os créditos da salada, muito elogiada pelos jurados.

Depois de tanto sufoco, eles foram considerados o melhor da noite e acabaram se salvando da prova de eliminação. Nas redes sociais, o nome dos dois se tornou um dos mais comentados no Twitter e, apesar de muitos, comemorarem a vitória delas, outros internautas não perderam a chance de tirar sarro da dupla improvável.

Gente o Helton vai cozinhar com a Juliana eu tô morrendo, disse uma seguidora.

Eu esperando a baixaria que vai ser Juliana e Helton como dupla, escreveu outra.

Finalmente descobrimos o estopim para o desastre de Chernobyl, ironizou uma terceira fã do programa.

E depois de uma vitória suada, Helton e Juliana N. mostraram que a rivalidade só permanece mesmo na cozinha. Os dois acabaram se abraçando e Helton até deu um beijinho no rosto da colega de prova. Mas o clima de comemoração foi o mesmo para Fernando e Weverton, que se deram mal na lasanha e foram para a disputa final.

Para não serem eliminados, eles tinham que preparar uma sobremesa clássica francesa, o crêpe suzette. O autor do pior crêpe deixava a competição. Perdidos na receita, os dois deram indícios de que não conseguiram entregar o doce aos chefs e jurados. Paola Carosella até cogitou eliminar os dois cozinheiros caso a entrega fosse um verdadeiro desastre, no entanto, Weverton acabou se saindo pior, ao usar baunilha em sua receita e entregar uma massa com muito gosto de ovo.

Eliminado, o rapaz, lamentou ter errado na receita e também ter disputado uma vaga no programa ao lado de Fernando, de quem era bem próximo: Foi uma fatalidade. Eu errei as proporções da massa porque eu estava muito nervoso. Não esperava fazer uma prova de eliminação contra o Fernando, que é uma pessoa que eu torço muito. Eu não queria sair naquele momento, mas também não gostaria que ele saísse. Então, acabei não me concentrando bem para essa prova. Eu sabia as proporções da massa, mas acabei fazendo de olho.