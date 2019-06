Xuxa Meneghel afirma durante entrevista que sexo melhorou com a maturidade: - Era bobinha!

23/06/2019 | 18:10



Xuxa Meneghel que está no auge dos seus 56 anos de idade, deu uma entrevista para o jornal Extra onde comentou que o cara lá de cima deu tudo o que ela quis, mas mesmo com tudo em mãos conquistado com muito suor, não falta forças para enfrentar uma nova luta: de envelhecer plenamente feliz.

- Na realidade acho que a maioria do povo não queria me ouvir, estava tão preocupada em não matar sua memória afetiva, a Xuxa do Xou da Xuxa, que acabou deixando de ver a velha Xuxa madura e com outras coisas pra mostrar. Não é que eu tenha me reinventado, as pessoas que me redescobriram!

A rainha dos baixinhos que hoje em dia mantém uma relação pra lá de fofa com Junno Andrade, comentou também para a publicação que não pretende oficializar a união e que não é porque passou dos 50 anos de idade que não possa ser sexualmente realizada.

- Tenho certeza de que a única coisa que melhora com o tempo é o sexo, pelo menos comigo. Ficou melhor depois dos 50. Como eu era bobinha, não sabia dar valor ao parque de diversão que Deus nos deu, brincou a apresentadora.

Xuxa que mantém os seus pés no chão como ninguém, falou para o jornal que nunca se achou da mesma forma que as pessoas a viam.

- Sempre achei que as pessoas viam algo em alguém que não era tudo isso. Na realidade, eu nunca me achei tudo isso. Continuo vivendo mais o presente, pois se pensar muito no que fui vou ficar presa ao passado. E se pensar muito no futuro vou perder o momento que estou vivendo agora. Isso me fez não pirar no passado, agora e espero que no futuro também. O fato de ser muito grata a Deus e a quem gosta de mim de verdade me faz ver que sou o reflexo deles.

Parece que Xuxa Meneghel vive mesmo intensamente e um dia após o outro como deve ser feito.