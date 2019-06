Policiais encontram vidros com órgãos e fetos humanos em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



20/06/2019 | 14:32



Policiais da 2ª Cia do 6º Batalhão da PM (Polícia Militar) encontraram, no início da tarde desta quinta-feira (20), frascos de vidro com órgãos humanos e alguns fetos, em São Bernardo.

A descoberta foi feita durante patrulhamento para coibir o uso de entorpecentes nas imediações do campus da UFABC (Universidade Federal do ABC) e do Ginásio Poliesportivo, no Parque Anchieta, quando os agentes encontraram um frasco transparente e reconheceram um órgão humano.

Ao todo foram encontrados 22 vidros, sendo um vazio, contendo oito fetos, além de pulmões, cérebros e corações. A perícia foi acionada e compareceu ao local para retirada dos frascos.

O caso foi encaminhado para o 2º DP (Rudge Ramos) do município, onde o caso será registrado.