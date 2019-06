Advogado é morto a tiros em posto de combustível na zona sul de SP

20/06/2019 | 11:47



Um advogado foi morto a tiros na noite desta quarta-feira, 19, em um posto de combustível na Avenida Washington Luís, no bairro de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. Francisco Assis Henrique Neto Rocha, de 57 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 21 horas. Testemunhas informaram que um veículo Citroën C3 Picasso se aproximou da vítima e disparos foram efetuados.

A Polícia Militar foi acionada e, quando os policiais chegaram, Rocha estava sendo atendido por uma unidade de resgate. Ele chegou a ser levado para a Santa Casa de Santo Amaro, mas chegou morto ao local.

O veículo usado no crime foi encontrado na Avenida Sargento Lourival Alves de Souza e estava parcialmente queimado, de acordo com a polícia. O caso foi registrado como homicídio simples no 11º DP (Santo Amaro).