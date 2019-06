Escócia abre 3 a 0, cede empate para Argentina e cai no Mundial Feminino

19/06/2019 | 18:16



A seleção da Escócia protagonizou nesta quarta-feira uma das maiores decepções deste Mundial Feminino, disputado na França. A equipe abriu 3 a 0 sobre a Argentina, no Parque dos Príncipes, em Paris, mas cedeu o empate em 3 a 3 e se despediu da competição. O terceiro gol das argentinas foi marcado quase nos acréscimos, após dupla intervenção do árbitro de vídeo (VAR).

O resultado deixou a equipe escocesa com apenas um ponto, conquistado justamente nesta quarta, na quarta e última colocação do Grupo D. As duas seleções classificadas na chave são Inglaterra e Japão, que se enfrentaram também nesta quarta, com vitória das inglesas por 2 a 0. A equipe britânica encerrou sua campanha na fase de grupos com aproveitamento de 100%, nove pontos e a primeira posição do grupo. As japonesas somaram quatro.

A Argentina, por sua vez, chegou ao segundo ponto diante da Escócia. Com uma fraca campanha até agora, torce para avançar às oitavas de final como uma das quatro melhores terceiro colocadas desta fase de grupos. No momento, detém exatamente quarta posição nesta briga entre os terceiros. Mas pode ser desbancada por seleções dos Grupos E e F, que entram em campo nesta quinta.

No Parque dos Príncipes, a Escócia dominou a rival sul-americana no primeiro tempo. O time mostrou maior iniciativa no ataque e chegou ao primeiro gol aos 18 minutos. Cuthbert protagonizou bela jogada individual e exigiu boa defesa de Correa, que deu rebote. E Little completou para as redes.

No segundo tempo, as escocesas seguiram melhor e ampliaram a vantagem aos três minutos. Após cruzamento da direita, Beattie subiu com facilidade, sem marcação, e cabeceou para as redes. E, aos 23, Cuthbert anotou o terceiro gol. Depois de cobrança de escanteio na área, Crichton cabeceou bonito e a goleira saltou para fazer bela defesa. A bola pegou na trave e voltou aos pés de Cuthbert, que não perdoou na pequena área.

A Argentina, então, iniciou uma inesperada reação. Até então apático em campo, a equipe descontou cinco minutos depois com Menendez, que entrou na área e bateu na saída da goleira escocesa. Na sequência, aos 33, Bonsegundo acertou belo chute de fora da área. A bola acertou o travessão, rebateu nas mãos da goleira escocesa e entrou.

Quando a Argentina iniciava forte pressão, Cometti sofreu falta dentro da área. A árbitra não deu, mas acabou anotando a penalidade com a ajuda do VAR. Bonsegundo bateu mal e a goleira Alexander pulou no canto certo para fazer a defesa. No entanto, o VAR foi consultado novamente e demonstrou que a goleira se adiantou no momento da cobrança. Em nova chance, Bonsegundo encheu o pé e mandou forte no meio do gol.

INGLATERRA COM 100% - Em Nice, pelo mesmo grupo, a Inglaterra derrotou o Japão por 2 a 0, com gols de Ellen White. Dominante em campo, a equipe inglesa mal sofreu ameaças do time adversário e confirmou a boa fase no Mundial. A Inglaterra ainda não sabe quem enfrentará nas oitavas de final. O time aguardo os duelos desta quinta para conhecer sua próxima rival.

BRASIL - Os resultados desta quarta não alteraram a situação da seleção brasileira na disputa. Terceira colocada do Grupo C, o time de Vadão ficará entre as melhores terceiras colocadas, mas só descobrirá sua próxima rival ao fim dos jogos desta quinta-feira, envolvendo as seleções dos Grupos E e F.