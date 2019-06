Felipe Titto reata casamento com Mel Martinez em segredo

19/06/2019 | 14:11



Felipe Titto está solteiro, certo? Nananinanão! Em segredo, o ator teria reatado o seu casamento com a arquiteta Mel Martinez, de quem se separou em 2017 após seis anos de compromisso. Amigos próximos do casal revelaram ao colunista Leo Dias que eles estariam juntos novamente há seis meses, embora não tenham dado muitos indícios disso nas redes sociais.

Titto estaria sendo mais discreto desta vez por receio de que seu relacionamento sofra nas mãos do público. Quando os dois viviam uma relação mais compartilhada, tiveram que dar declarações após boatos de que o ator estaria pulando a cerca com outras mulheres dos Estúdios Globo. Além disso, Felipe e Mel não querem estragar o que estão tentando resgatar do casamento. Compreensível, não é?

A gente espera que os dois sejam muito felizes desta vez!