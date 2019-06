Peça com bonecos está em cartaz no Sesc Consolação

Miriam Gimenes



18/06/2019 | 07:10



Atores, bonecos e máscaras. Estes são os elementos que formam o espetáculo O Quadro de Todos Juntos, que fica em cartaz até o dia 16 de julho, no Espaço Beta do Sesc Consolação (Rua Dr. Vila Nova, 245), em São Paulo. A história é encenada pelo coletivo mineiro Pigmalião Escultura Que Mexe e as sessões ocorrem toda segunda e sexta, às 20h.

Representada por uma família de porcos, a peça, com narrativa tensa e provocante, expõe, por meio de ações e símbolos, os conflitos vividos dentro dos lares, velados sob camadas de censuras de cada um de seus integrantes, sejam adultos ou crianças.

Os ingressos custam de R$ 6 a R$ 20 e podem ser comprados no site www.sescsp.org.br.<TL>