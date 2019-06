'A defesa já fez o showzinho dela', diz Moro em nova publicação do The Intercept

Do Dgabc.com.br



14/06/2019 | 22:00



Na noite desta sexta-feira (14), o site The Intercept publicou mais um trecho das conversas entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, da força-tarefa da Operação Lava Jato. Intitulada como A defesa já fez o showzinho dela, a agência de notícias enumerou o capítulo de 6, que faz parte do arquivo As Mensagens Secretas da Lava Jato.

De acordo com o The Intercept, Moro teria pedido aos procuradores da Lava Jato uma nota à imprensa para rebater o que chamou de “showzinho” da defesa de Lula, após o depoimento do ex-presidente no caso do triplex do Guarujá.

O episódio ocorreu em 10 de maio de 2017, quando Moro já presidia um processo criminal contra o ex-presidente no caso do “apartamento triplex do Guarujá”. Eram 22h04 quando o então juiz federal pegou o celular, abriu o aplicativo Telegram e digitou uma mensagem a Santos Lima, da força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal em Curitiba.

Veja trecho: