Chinesa levou décadas para deixar crescer os maiores cílios do mundo

Da Redação



16/06/2019 | 07:00



A chinesa You Jianxia, 50 anos, levou décadas para cultivar o crescimento nada convencional de seus cílios, aqueles pelos na parte externa das pálpebras que protegem os olhos. Geralmente, as pessoas contam com pequenos exemplares deles na região, mas a personagem deixou seu comprimento no lado esquerdo chegar até 12,40 centímetros.

Essa medição foi realizada pelo Guinness World Records em junho de 2016 e fez dela a dona dos cílios mais longos do planeta. You cuida diariamente da área no momento em que lava o rosto e afirmou que os longos pelos não lhe são inconvenientes no dia a dia. Detalhe que o recorde só é possível se os pelos forem naturais.