De olho nos pneus

Dérek Bittencourt



14/06/2019



DÉREK BITTENCOURT

derekbittencourt@dgabc.com.br



Os SUVs estão na crista da onda no mercado automotivo brasileiro. Em 2018, um a cada cinco emplacamentos era de uma das dezenas de ofertas do segmento, fato que não apenas se consolidou em 2019 como cresceu. E, desta maneira, fabricantes de autopeças vêm se adaptando a isso, incluindo as indústrias de pneus. E foi pensando nessa representativa fatia que a Firestone está lançando o Destination LE2, voltado exclusivamente aos veículos utilitários esportivos.

Segundo a executiva de marketing Marilia Padrão, até agora os SUVs calçavam pneus de picape adaptados para eles. Foi aí que a Firestone viu a brecha e decidiu agir. Com ofertas que vão do aro 16” ao 18”, prometem equipar até 70% das opções disponíveis no mercado nacional, como os líderes Jeep Renegade e Honda HR-V, além dos mais robustos como Kia Sorento, Hyundai Santa Fe e Land Rover Evoque, com a promessa de um produto que oferece conforto e estabilidade em alta velocidade. “É produto 70% on road e 30% off road, ou seja, tanto para os trechos urbanos do dia a dia quanto um piso diferente no fim de semana. Com certeza vai dar conta do recado”, disse Padrão.

Outro lançamento, mas pela Bridgestone, foi do Turanza T005, voltado ao segmento premium de hatchs e sedãs. Disponível nos aros 17” e 18”, foi projetado para que o motorista consiga ter nos pneus um auxílio para sair de situações difíceis, sobretudo em pista molhada. “A ideia é trazer conforto e controle total nas condições mais adversas em um produto de confiança”, explicou a executiva Marilia Padrão.

O T-Cross será equipado com o Turanza T005, bem como a dupla Corolla e Civic e diversos outros modelos, como Fusion, Cruze, Elantra, Sentra e que vão até integrantes da família Mercedes.

Fabricados na Bahia, Firestone Destination e Bridgestone Turanza contam com a tecnologia O-Bead, capaz de mudar a forma com que o pneu interage com o aro, proporcionando desgaste mais lento e uniforme.



SENTINDO NA PELE

Para demonstrar as novidades, a Bridgestone (que é dona da Firestone desde 1988) convidou jornalistas para irem até a pista de testes, em São Pedro. E a bordo (como passageiro de pilotos profissionais) de uma Mitsubishi ASX e um Volkswagen Jetta, a experiência comprovou que os pneus cumprem o que prometem.

O Destination, por exemplo, calçava o SUV japonês e foi colocado à prova em algumas situações do dia a dia, como mudança repentina de direção (mesmo a 90 km/h, o pneu não fez nenhum barulho ou derrapou), entrada e saída de pontes em pista com junções (sem apresentar muito barulho ou causar trepidações excessivas ao volante) entre outros.

Já o Turanza, que equipou o potente modelo alemão, foi para o ambiente ao qual a fabricante o projetou: pista molhada. Em traçado estreito formado por cones, o piloto Luiz Razia (que chegou à Fórmula 1) demonstrou a confiabilidade, segurança e como o pneu adere bem ao terreno mesmo com água – e, isso, a quase 100 km/h.