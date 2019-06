13/06/2019 | 18:49



Escolhido como ministro-chefe da Secretaria de Governo, o comandante militar do Sudeste, Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, está no interior de São Paulo para inspeção em uma operação militar, de acordo com informações da assessoria de imprensa do órgão que Ramos chefia atualmente.

Atualmente não há informação de quando ele viajará a Brasília ou em que momento se reunirá com o presidente Jair Bolsonaro.