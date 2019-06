Fiat lança série especial Argo Seleção, limitada a 1.500 unidades

Da Redação, com assessoria



06/06/2019 | 12:18

A Fiat anunciou o lançamento da série especial Argo Seleção, que faz parte de uma parceria com a CBF e será limitada a 1.500 unidades. O modelo chega ao mercado para celebrar a realização de três grandes campeonatos realizados em junho: Copa do Mundo de futebol feminino, Copa América e Torneio Maurice Revello (antigo Torneio de Toulon).

O modelo foi apresentado ao público ontem (5/6) e deve chegar às concessionárias em 14 de junho, data de estreia da selção brasileira na Copa América. Vale destacar que os compradores da série especial receberão um kit de boas-vindas, com uma bolsa da Nike com logos da Fiat e da CBF.

Fiat Argo Seleção

A versão escolhida para receber a série especial foi a Drive 1.0. O Fiat Argo Seleção conta com central multimídia de 9 polegadas e caracterização exclusiva. Há faixas aplicadas na lateral e na tampa traseira, painel com acabamento escurecido, retrovisores externos e grade inferior do para-choque dianteiro na cor preto brilhante.

O veículo também exibe emblemas com as cinco estrelas (referentes às Copas vencidas pelo Brasil), calotas escurecidas e duas cores exclusivas em homenagem ao tradicional uniforme da seleção canarinho: Azul Portofino e Amarelo Indianápolis. As já conhecidas Branco Banchisa, Branco Alaska, Preto e Cinza também estarão disponíveis.

A Mopar, marca de pós-vendas do grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) vai fornecer uma garantia especial aos compradores da série limitada. Dessa forma, todo Fiat Argo Seleção terá, de série, cinco anos de cobertura.

Foto: Divulgação Fiat Argo Seleção Foto: Divulgação Fiat Argo Seleção Foto: Divulgação Fiat Argo Seleção Foto: Divulgação Fiat Argo Seleção Foto: Divulgação Fiat Argo Seleção