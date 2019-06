Giovanna Ewbank fala de fetiche de Bruno Gagliasso e afirma que viagem romântica deu reacendida na relação

05/06/2019 | 14:11



O Dia dos namorados está chegando e, mostrando a maior cumplicidade, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estrelaram uma campanha bem sexy de lingerie da marca Hope! Na última terça-feira, dia 4, ocorreu o lançamento da coleção e lá Gioh aproveitou para falar sobre a quantas anda a temperatura da relação com seu marido, já que, além da pequena Titi, eles têm vidas muito corridas:

- Fica mais difícil ter momentos mais sozinhos... A gente acabou de viajar, ficamos doze dias fora e aí dá uma reacendida.

Aproveitando, ela também contou que irá comemorar a data de lingerie vermelha só na companhia do maridão e que, além de ter fetiche por cinta liga, ele é o mais romântico da relação:

- [Quando ele me pediu em casamento], a gente tinha saído para jantar, depois ele me levou para a praia, fez um montinho de areia e colocou a aliança. Ele falava olha ali, eu olhava e não via nada. Aí ele perdeu a paciência, acabou me mostrando o plano e eu fiquei muito feliz, chorei muito.

É claro que quando o assunto é Giovanna, o que não pode ficar de fora é sua filha Titi! Bem coruja, a apresentadora entregou o lado companheiro da pequena e ainda falou sobre como é viajar sem ela:

- A Titi é muito parceira. Minha mãe fala que eu não sei o que é ter uma criança ainda, porque ela é muito parceira, ela não reclama. Na primeira vez que eu viajei com o Bruno, sem ela, foi ano retrasado e eu chorava de culpa. Esse ano ela ficou com a minha mãe e eu consegui lidar melhor, mas eu estava louca para voltar por conta dela. Tem hora que o FaceTime não dá. Já ela fica tranquila, a avó deixa fazer tudo. Então no fim é férias para mim e férias para ela.

Surpreendendo, sobre aumentar a família a apresentadora declarou que está nas mãos de Deus, mas que quer dar um irmãozinho para sua filhota:

- Quero muito que a minha filha tenha um relacionamento assim como eu tive com o meu irmão. Foi de fundamental importância para mim ter ele em minha vida.

Pelo andar da carruagem, parece que em breve sua família ganhará um novo membro, né?