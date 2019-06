Resort em Campinas oferece opção de presente para o Dia dos Namorados

Redação



05/06/2019 | 10:18

O Royal Palm Plaza Resort, situado em Campinas, em São Paulo, preparou uma noite de muito romantismo para quem busca uma boa opção de presente para o Dia dos Namorados (12/6). Para comemorar a ocasião de uma forma bem especial, o resort preparou atividades e pacotes de hospedagem diferenciados.

Hospedagem é opção de presente para o Dia dos Namorados

O resort preparou quatro opções para estadias no Dia dos Namorados. Em uma delas, que inclui hospedagem e café da manhã, a diária sai a partir de R$ 509,50 por pessoa. Já um dos outros pacotes oferece café da manhã e jantar especial no bistrô La Palette a partir de R$ 624,50 por pessoa.

A terceira alternativa de hospedagem, que é uma opção de presente para o Dia dos Namorados, conta com café da manhã e jantar na Adega Cave do Douro. O valor do pacote sai em média R$ 579,50 por pessoa. Também dá para escolher uma opção que inclui hospedagem, café da manhã e jantar no Terraço Gourmet por cerca de 609,50 por pessoa.

Decoração especial, chocolate, uma garrafa de espumante nos apartamentos e estacionamento fazem parte de todos os pacotes. Vale lembrar que todos os valores possuem adicional de 5% de impostos e R$ 5 de taxa de turismo por diária. Além disso, as tarifas são específicas para a categoria apartamento luxo casal e os valores divulgados são flutuantes e sujeitos à alteração sem aviso prévio.

Gastronomia

Como o Royal Palm Plaza é conhecido pela gastronomia, também foram preparadas atrações especiais em alguns dos restaurantes do hotel. No La Palette, por exemplo, o cardápio “Sugestão do Chef”, com quatro pratos, sai por R$ 330 para o casal, com uma taça de espumante incluída para cada pessoa. Já na Adega Cave do Douro, o destaque fica por conta do menu degustação, que custa R$ 240 por casal.

O Terraço Gourmet vai contar com um buffet especial de namorados, que custa R$ 300, também com a inclusão de uma taça de espumante para cada um. Enquanto isso, o Bar Pessoa garante o clima intimista e romântico com show ao vivo de saxofone.

Lazer e SPA

Ideal para quem deseja relaxar e fugir da rotina, mas sem abrir mão do lazer, o hotel possui sete piscinas climatizadas, campo de futebol, quatro quadras de tênis, ginásio poliesportivo coberto e climatizado, saunas e área fitness.

Cinema, biblioteca e sala de TV também estão disponíveis no Royal Palm Plaza. O local conta ainda com um SPA, que é referência em tratamentos faciais, body care, massagens, reflexologia podal e banhos especiais.

Royal Palm Plaza

Na galeria, confira as principais atrações do Royal Palm Plaza: