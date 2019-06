04/06/2019 | 10:11



Após realizar um novo transplante capilar, Paulo Vilhena decidiu desabafar por meio de suas redes sociais na última segunda-feira, dia 3!

O ator, de 40 anos de idade, revelou em um post no seu Instagram que por muito tempo buscou tratamentos que dessem resultados, mas que não teve sucesso em nenhum.

Muita gente sabe que já fiz tentativas anteriores e não tive o resultado satisfatório, mas dessa vez depois de tanto pesquisar profissionais aqui no Brasil e até fora, sinto que fiz a escolha certa! Agora é aguardar o resultado... Ps: logo menos to de franja no rolé, escreveu o Paulo na legenda da foto postada com o médico responsável pelo procedimento.