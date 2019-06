31/05/2019 | 16:46



O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, disse nesta sexta-feira, 31, que não é preciso esperar o governo para acabar com o monopólio da Petrobras no mercado de refino.

Ele disse contar com uma decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para acabar com a concentração de mercado da estatal.

"Já acionamos o Cade para isso, tem que ter competitividade", disse durante debate na Rio, Oil & Gas 2018.

A Petrobras chegou a anunciar a venda de 25% do seu parque de refino, mas foi barrada pelo STF que impediu a venda sem o aval do Congresso, o que interrompeu o processo.