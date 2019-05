Tiago Iorc grava Acústico MTV e exibição do retorno aos palcos já tem data marcada

31/05/2019 | 16:11



Tiago Iorc que teve um hiato na carreira por um ano resolveu voltar com tudo. Anteriormente, o cantor já havia postado em suas redes sociais o seu novo álbum, mas os que os fãs não esperavam é que o artista fosse participar do Acústico MTV - projeto esse que marcou uma geração inteira e que foi responsável por dar um up na carreira de grandes nomes nacionais e internacionais.

Na última quinta-feira, dia 30, aconteceu a gravação do Acústico MTV com Tiago Iorc onde ele apresentou pela primeira vez o seu álbum inédito. A gravação contou com alguns convidados de peso e durou cerca de três horas. Uau! Além disso, o setlist escolhido pelo cantor não deixou de fora os seus clássicos antigos e as músicas inéditas, claro.

O cantor aproveitou para usar um look de cor mais crua junto com uma pantalona, uma bata, sandálias e meias. A exibição do Acústico MTV com Tiago Iorc está marcado para aparecer nas telinhas durante o segundo semestre deste ano. Não perca!