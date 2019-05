Shopping realiza feira de adoção de cães em SP neste fim de semana

31/05/2019 | 10:52



O Shopping Pátio Paulista promoverá, nos dias 1º e 2 de junho, a terceira edição da Feira de Adoção de Cães. O evento gratuito, que ocorrerá no Piso Maestro Cardim, contará com a parceria da ONG Adote Um Amicão.

No sábado, dia 1º, a ação será das 12h às 18h, e no domingo (2), das 14h às 17h. O objetivo é conscientizar a população sobre a posse e adoção responsável. Diversos animais, filhotes e adultos, vítimas de maus-tratos e abandono resgatados pela ONG Adote Um Amicão, estarão à espera de um novo lar e donos dispostos a tratá-los com muito amor e carinho.

A ONG é uma organização sem fins lucrativos e atualmente mantém cerca de 60 cães no abrigo em Juquitiba, cidade da Grande São Paulo, onde vivem em amplos bolsões com água e ração a vontade e brincam durante todo dia, até serem adotados. Os animais são separados por idade e temperamento.

Na feira de adoção, os pets estarão castrados, vacinados e vermifugados. Para adotar, os novos tutores precisarão ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação e comprovante de endereço.

A ONG ainda realizará um bazar para arrecadar fundos para custear o bem-estar dos animais, com ração de qualidade, medicamentos, cuidados e higienização. Os clientes poderão adquirir itens personalizados com tema pet, como pano de prato e avental com desenho de patinhas, camisetas da Amicão, chaveiro, cumbuca, coleiras e roupinhas.

Serviço:

Feira de Adoção do Shopping Pátio Paulista

Data: sábado e domingo, 1º e 2 de junho

Horário: sábado, das 12h às 18h e domingo, das 14h às 17h

Local: Shopping Pátio Paulista (Rua Treze de Maio, 1947, Bela Vista, São Paulo, Piso Maestro Cardim)

Entrada gratuita