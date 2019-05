Elizabeth Savalla vai passar por cirurgia após ser atropelada por vaca

31/05/2019 | 09:11



Elizabeth Savalla terá dois meses de férias depois de o fim da novela da Globo, O Sétimo Guardião, trama que foi substituída na grade por A Dona do Pedaço. Mas se você pensa que a atriz vai tirar esses dias apenas para descansar, está muito enganado. De acordo o jornal Extra, Elizabeth passará por uma cirurgia no quadril. No entanto, o motivo que vai levar a atriz a passar por esse procedimento é para lá de diferente. Ela teve um acidente com uma vaca durante as gravações de Êta Mundo Bom!, novela da qual fez parte em 2016.

- Eu não tive tempo de operar na época. Depois de Êta Mundo Bom! fiz Pega Pega e O Sétimo Guardião e ainda estava em cartaz no teatro. Mas é uma bobagem, uma coisa rápida. Agora eu me dei dois meses para eu ir para recauchutagem, conta Savalla.

E se você pensa que é só isso, está muito enganado. Ainda se despedindo de Mirtes em O Sétimo Guardião, Savalla foi só elogios à Marina Ruy Barbosa e contou que os bastidores da trama não foram afetados com a separação de José Loreto e Débora Nascimento, quando a esposa de Xandinho Negrão viu seu nome envolvido na polêmica sendo apontada como pivô da separação.

- O mundo está valorizando a fofoca, tanta coisa boa acontecendo e as pessoas estão gastando tempo inventando coisas, isso é muito chato. Não dou conselho para a Marina porque ela não precisa, ela é madura, autossuficiente e muito bem casada. A única coisa que eu disse foi que eu a amo muito e quando ela precisar tem sempre aqui um ombro de mãezona. A fofoca não afetou os bastidores da novela.