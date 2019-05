Volante inteligente indica direção a seguir

Nilton Valentim



31/05/2019 | 08:13



Um volante desenvolvido pela Jaguar Land Rover pode ajudar motoristas a manter os olhos na estrada. O equipamento usa o calor para avisá-los quando devem virar à esquerda ou à direita.

A pesquisa, em parceria com a Glasgow University, criou o volante sensorial, no qual partes podem ser aquecidas ou resfriadas rapidamente para informar ao motorista onde fazer a curva, quando mudar de faixa ou quando se aproximar de um cruzamento. Isso pode ser útil quando a visibilidade está comprometida por causa de tempo ruim ou pelo traçado da estrada.

A tecnologia também foi aplicada para as aletas de troca de marcha atrás do volante, indicando quando o carro passa a andar de forma autônoma ou quando o motorista deve assumir o controle, preparando para o futuro, quando os carros autônomos forem finalizados.

A distração de motoristas é o maior contribuinte para acidentes de trânsito no mundo todo. Os pesquisadores da Jaguar Land Rover sugeriram que os avisos térmicos poderiam ser uma forma de manter os motoristas atentos à estrada.

Os avisos acontecem nos dois lados do volante, indicando a direção da curva aquecendo ou resfriando rapidamente um lado, com uma diferença de, até, 6ºC. Para conforto, o motorista pode ajustar a oscilação de temperatura.

Os estudos mostraram instruções que, baseadas em mudanças de temperatura, podem, também, ser usadas para situações com menos emergência, em que vibrações podem ser desnecessárias para chamar a atenção, por exemplo quando a gasolina está acabando ou avisos futuros, como pontos de interesse. Os avisos térmicos podem ser usados também em ocasiões em que avisos sonoros poderiam atrapalhar, como a reprodução de música na cabine ou durante conversas.