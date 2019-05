Defesa do Metrô avança na internet

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



31/05/2019 | 08:00



Faltando um mês para o anúncio do governo do Estado sobre qual será o modal escolhido para a construção da Linha 18-Bronze do Metrô, ligação entre a Estação Tamanduateí na Linha 2-Verde e o Centro de São Bernardo, passando por São Caetano e Santo André, moradores da região e de São Paulo se mobilizam, por meio de fóruns na internet, e de petição aberta no site Avaaz. O empenho é em defesa do monotrilho, previsto em projeto original licitado em 2014.

Alegando falta de recursos para pagar as desapropriações – estimadas em R$ 600 milhões –, o governo cogita construir o ramal por meio de BRT (sigla em inglês para sistema de transporte rápido por ônibus).

Autor da petição que já reúne 1.518 assinaturas (disponível no link https://tinyurl.com/l18sp), o engenheiro de sistemas Antonio Revuelta, 34 anos, lembra que as discussões sobre uma linha de Metrô no Grande ABC datam de 2008. “Trabalhava em São Paulo e era muito difícil o trajeto até Santo André.”

Para o engenheiro, não é admissível que uma região tão importante, com um número grande de trabalhadores que se deslocam diariamente para as zonas Sul e Oeste e o Centro de São Paulo, não conte com um meio de tranporte eficiente, segregado e moderno como o Metrô. “BRT não é modal metroviário. Sabemos que, na prática, o que querem colocar é um corredor de ônibus, compartilhando vias com carros, com um alto custo de manutenção a médio e longo prazos”, conclui.

Revuelta participa de fórum internacional na internet, o SkyscraperCity.com, que tem mais de 190 páginas dedicadas ao debate sobre a Linha 18-Bronze. Com postagens que datam de 2014, época da assinatura da PPP (Parceria Público-Privada) com o Consórcio Vem ABC para construção do ramal, as discussões têm tido como foco o aceno do governo sobre a possível mudança de modal. As opiniões são, majoritariamente, em defesa do monotrilho.

Postagens também lembram que, durante a campanha para o Palácio dos Bandeirantes, o então candidato João Doria (PSDB) garantiu que o Metrô viria para o Grande ABC. “Se o Doria implantar BRT no lugar do monotrilho no (Grande) ABC, já que a população quer o monotrilho, será duramente retaliado na região como quebrador de promessas e perderá muitos votos, assim como seus aliados”, escreve um internauta.

“Cabe ressaltar que a Linha 18, como monotrilho, atrairia passageiros que hoje vão para São Paulo via Jabaquara, via Santo André, via São Caetano, via Anchieta/Sacomã, via Cursino/Saúde. A demanda é bastante dividida e as pessoas são obrigadas a realizar trajetos ineficientes, que levam em média uma hora para chegar até uma estação de Metrô”, pontua outro internauta.

Estudos apontam que o monotrilho, se comparado ao BRT, é o modal com maior capacidade de atração do usuário de transporte individual para o coletivo. Cada trem tira de circulação 500 carros e até 12 ônibus.