Atenas, Mykonos e mais: confira roteiros pela Grécia

Redação



30/05/2019 | 13:18

Os filmes “Mamma Mia” e “Quatro Amigas e Um Jeans Viajante” são só algumas das provas de que a Grécia é um lugar esplêndido. Com água turquesa, areia branca e muitas histórias por suas cidades, o país é um ótimo local para passar o verão europeu. A Françatur separou três opções incríveis de roteiros pela Grécia. Confira!

Belíssimos roteiros pela Grécia

Uma das atrações obrigatórias da Grécia é Acrópole, em Atenas. Na capital grega, o viajante também pode conhecer Parthenon e Erecteion, construções famosas da antiguidade. Também dá para andar por Plaka, um bairro cheio de cafés e bares, e pela rua de compras Ermou, que vai até a Praça Syntagma.

Parthenon, em Atenas



Em Santorini, os visitantes podem desfrutar de um passeio de barco até as ilhas vulcânicas de Nea Kameni e Palea Kameni, com uma parada para banhos em águas quentes. Já em Zakynthos, os penhascos compõem a paisagem da região junto com o mar azul cristalino. Por fim, vale a pena conhecer a ilha de Mykonos, conhecida por ser um local muito agitado durante a noite, com baladas e festas.

Michelle Maria from Pixabay Casas brancas na encosta da ilha de Santorini



Para que os interessados possam aproveitar o máximo desse país, a Françatur reuniu três roteiros diferentes. No pacote Beleza Grega, os turistas passarão três dias em cada cidade: Mykonos, Santorini e Atenas. Já no Serenata Grega, o viajante fica quatro noites na capital e seis dias nas ilhas de Santorini, Mykonos e Zakynthos.

Evan Roussos from Pixabay Praia na ilha de Mykonos



Já a rota do Grécia Festiva busca abranger locais destinados a turistas LGBTQ+. Um dos lugares é o bairro de Gazi, em Atenas, específico para esse público. No período da noite, a região fica super animada, com barzinhos e restaurantes.