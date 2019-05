Com 1.000 cv, Ferrari SF90 Stradale é o primeiro híbrido plug-in da marca

Leo Alves



30/05/2019 | 12:18

Nova criação de Maranello, o Ferrari SF90 Stradale é o primeiro esportivo híbrido plug-in da história da montadora. Apresentado na última quarta-feira (29), ele combina um motor 4,0l V8 turbo de 780 cv com um conjunto elétrico de 220 cv. Com isso, a nova macchina faz de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos e tem velocidade máxima de 340 km/h.

Detalhes Ferrari SF90 Stradale

O modelo chega para ocupar a posição mais alta entre os modelos de produção da marca italiana. Além do conjunto híbrido, o supercarro utiliza um sistema de tração nas quatro rodas.

Ao todo, são quatro modos de funcionamento. O e Drive ativa somente os motores elétricos e traciona apenas as rodas dianteiras. Dessa forma, o SF90 Stradale pode percorrer 25 km e atingir até 135 km/h. Já o modo Hybrid, que é o padrão do modelo, monitora o comportamento do carro para definir qual propulsor será utilizado.

O Performance, como o nome sugere, é voltado para o desempenho. Ele utiliza toda a forca do V8 turbo e deixa os motores elétricos apenas carregando as baterias. Por último, o Qualify despeja todos os 1.000 cv nas quatro rodas, sendo o único modo que desfruta de toda a potência do modelo.