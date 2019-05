Com dois gols de Vizeu, Grêmio bate Juventude e avança na Copa do Brasil

29/05/2019 | 23:42



Com dois de Felipe Vizeu e um de Diego Tardelli, o Grêmio assegurou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Juventude por 3 a 0, em partida realizada na noite desta quarta-feira, na sua arena. O duelo de ida havia terminado com um empate sem gols.

Esta é a segunda vez que o Grêmio elimina o Juventude em uma competição nesta temporada. A equipe de Renato Gaúcho também tirou o adversário nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, com triunfo por 6 a 0, em Caxias do Sul, e 0 a 0 em casa.

Com o resultado, o Grêmio aguarda novo sorteio, a ser realizado pela CBF, para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil. Enquanto isso, enfrenta o Bahia, no sábado, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O Juventude volta a campo no mesmo dia, para pegar o Atlético Acreano, em Caxias do Sul, pela Série C.

O Grêmio controlou toda a etapa inicial, mas viu o Juventude criar a primeira boa oportunidade de gol. Aos nove minutos, Eltinho ganhou a dividida com o defensor do São Paulo, invadiu a área e exigiu grande defesa do goleiro Paulo Victor. A resposta veio com Jean Pyerre, em um chute de fora da área.

Após a cobrança de escanteio, o árbitro assinalou toque de mão da defesa do Juventude e marcou pênalti, com a ajuda do VAR. Jean Pyerre foi para a cobrança, mas parou no goleiro Marcelo Carné, que salvou com o pé esquerdo.

O time de Caxias do Sul não se intimidou e viu Paulo Victor pegar mais uma, desta vez, em tentativa de Denner. Mas o Grêmio seguiu melhor e abriu o placar aos 39 minutos. Juninho Capixaba avançou e levantou para dentro da área. A bola desviou na defesa e chegou até Vizeu. O atacante dividiu com Marcelo Carné e conseguiu desviar para o fundo das redes.

O Grêmio voltou ainda melhor para o segundo tempo. Em boa triangulação, a bola chegou para Everton. O atacante chutou com categoria para defesa de Carné. O Juventude, aos poucos, foi sentindo o desgaste e acabou cedendo ainda mais espaços para o rival.

Aos 23 minutos, Thaciano tabelou com Maicon e encontrou Felipe Vizeu livre dentro da área. O atacante cabeceou para o gol. E ainda deu tempo para a equipe fazer o terceiro. Em nova jogada de Thaciano, a Diego Tardelli, próximo da marca do pênalti, escorou para as redes e parou no fundo das redes: 3 a 0.

No fim, o Grêmio recuou sua marcação e apenas administrou o resultado. O Juventude tentou marcou, mas esbarrou na defesa do rival.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 0 JUVENTUDE

GRÊMIO - Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Rodrigues e Juninho Capixaba; Michel, Maicon e Jean Pyerre (Thaciano); Vico (Pepê), Felipe Vizeu (Diego Tardelli) e Everton. Técnico: Renato Gaúcho.

JUVENTUDE - Marcelo Carné; Vidal, Genílson, Sidimar e Eltinho; João Paulo, Moisés Gaúcho (Aprile) e Denner; Bruno Alves (Paulo Sérgio), Dalberto e Braian Rodríguez (Breno). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Felipe Vizeu, aos 39 minutos do primeiro tempo, e aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Maicon (Grêmio); Sidimar, João Paulo e Bruno Alves.

RENDA - R$ 575.779,00.

PÚBLICO - 19.560 pagantes.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).