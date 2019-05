Transporte fretado aceita proposta de reajuste salarial

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



30/05/2019 | 07:29



Em assembleia realizada na manhã de ontem, na sede do Sintetra (Sindicato dos Rodoviários do ABC), em Santo André, os funcionários das empresas de transporte fretado do Grande ABC aceitaram proposta de reajuste salarial. São cerca de 4.000 trabalhadores na região que trabalham em 100 empresas e vão receber aumento de 5,07% nos salários, além de 2,92% no vale-alimentação e 10% na PLR (Participação de Lucros e Resultados). Com a aprovação, fica descartada a possibilidade de greve cogitada para hoje.

Com os percentuais aplicados, os rendimentos dos motoristas convencionais passa a ser de R$ 2.621,06 e, o de motoristas para veículos com até 28 lugares, de R$ 1.861,04. Já a PLR subiu para R$ 796,22, no caso dos convencionais, e para R$ 529,25 aos que operam veículos leves. O vale-alimentação foi de R$ 617,92 para R$ 635.

De acordo com o vice-presidente do sindicato, Leandro Mendes da Silva, apesar de o reajuste ter ficado abaixo do que era pleiteado pela entidade (7% nos salários e 10% para ambos os benefícios), ao menos foi considerado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) dos últimos 12 meses. “Não conseguimos aumento real, mas pelo menos o trabalhador não vai perder, porque foi reposta a inflação. Já a PLR teve aumento acima da inflação”, destacou.

Em relação ao vale-alimentação, o sindicalista destacou que o mesmo ficou equiparado ao piso da categoria de transporte urbano, responsável pelos coletivos que circulam nas cidades. “O deles estava maior do que o nosso, e sempre foi o inverso. Por isso, pelo menos conseguimos igualar o valor”, destacou Leandro, que afirmou que a negociação foi “satisfatória, considerando a conjuntura do País”.