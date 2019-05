Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



30/05/2019 | 07:21



Pacotes Corpus Christi



Gonçalves (Minas Gerais) – 5 dias (4 noites)



Pacote inclui: Hospedagem na Pousada Serra Vista, com café da manhã mineiro completo, estacionamento privativo nos chalés, mezanino com jogos de mesa e sinuca, sala de estar e restaurante com lareira, internet sem fio wi-fi em ambientes de uso comum dos hóspedes.



Preço: Para o período mínimo de quatro diárias para o feriado, os valores partem de R$ 2.280 para duas pessoas, no chalé standard, e chegam a R$ 3.180 para duas pessoas no chalé hidro. Valores podem ser parcelados em até três vezes, sendo 40% na reserva, 30% no check in e o restante 30 dias depois no cheque. A pousada não aceita cartões de débito ou de crédito.



Período: De 19 a 23 de junho.



Mais informações: www.pousadaserravista.com.br



Eclusas do Tietê com Águas de São Pedro (Interior) – 4 dias (3 noites)



Pacote inclui: Transporte rodoviário ida e volta saindo de São Paulo com guia acompanhante, mais hospedagem com café da manhã em quarto duplo no hotel Nacional Inn Piracicaba e passeios em Águas de São Pedro, Parque Aquático Thermas Water Park e Barra Bonita.



Preço: A partir de R$ 888 por pessoa, em até 12 vezes.



Período: De 20 a 23 de junho.



Quem leva: CVC (www.cvc.com.br). Como comemoração aos 47 anos, a cada R$ 200 em compras a empresa sorteia dois vouchers no valor de R$ 100 mil para que os clientes possam comprar uma viagem volta ao mundo.



Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul) – 4 dias (3 noites)



Pacote inclui: Transporte rodoviário ida e volta saindo de São Paulo com guia acompanhante, mais hospedagem com café da manhã em quarto duplo no Farina Park Hotel e passeios por Bento Gonçalves, Projeto Cultural Caminhos de Pedra, Vale dos Vinhedos, Garibaldi, Canela, Gramado, Nova Petrópolis e Caxias do Sul.



Preço: A partir de R$ 1.106 por pessoa, em até 12 vezes.



Período: De 20 a 23 de junho.



Quem leva: CVC (www.cvc.com.br)



Curitiba (Paraná) – 4 dias (3 noites)



Pacote inclui: Passagem aérea saindo de São Paulo com voos diretos, mais hospedagem sem café da manhã em quarto duplo no Ibis Curitiba Shopping.

Preço: A partir de R$ 866 por pessoa, em até 12 vezes.



Período: De 20 a 23 de junho.



Quem leva: Submarino Viagens (www.submarino.com.br)



Vitória (Espírito Santo) – 4 dias (3 noites)



Pacote inclui: Passagem aérea saindo de São Paulo com voos diretos, mais hospedagem sem café da manhã em quarto duplo no Nobile Suites Diamond, com early check-in.



Preço: A partir de R$ 1.064 por pessoa, em até 12 vezes.



Período: De 20 a 23 de junho.



Quem leva: Submarino Viagens (www.submarino.com.br)



Praia do Forte (Bahia) – 4 dias (3 noites)



Pacote inclui: Hospedagem all inclusive (tudo incluído) em quarto duplo no hotel Iberostar Bahia. O hotel fica de frente para o mar, tem acesso direto à praia e cinco piscinas.



Preço: A partir de R$ 1.812,50 por pessoa.



Período: De 20 a 23 de junho.



Quem leva: e-HTL Viagens on-line, operadora especializada em hotelaria, aluguel de carros e serviços online (https://www.e-htl.com.br)



Campos do Jordão (Interior) – 4 dias (3 noites)



Pacote inclui:Transporte rodoviário ida e volta saindo de São Paulo, do Metrô Santa Cruz, em ônibus executivo de luxo. Também estão inclusos open bar durante o transporte com cerveja, vodka, catuaba, refrigerante, energético e água; hospedagem com café da manhã; city tour pelos principais pontos turísticos; transfers desde o hotel para as baladas com esquenta open bar com as mesmas bebidas do trajeto; passeios para o Bar Baden Baden, teleférico ao Morro do Elefante e parada para compras, tudo com acompanhamento de monitor especializado.



Preço: A partir de R$ 769 por pessoa, em até 10x sem juros.



Período: De 20 a 23 de junho.



Quem leva: Juca na Balada, operadora de turismo especializada em festas (www.jucanabalada.com.br)



Machu Picchu (Peru) – 4 dias (3 noites)



Pacote inclui: Passagem aérea saindo de São Paulo, com escala de duas horas no voo de Lima para Cuzco; hospedagem com três diárias, transfers, baladas em Cuzco em todos os dias;

walking tour pelos principais pontos turísticos da cidade; acompanhamento de monitor bilíngue especializado.



Preço: A partir de R$ 3.999,90 por pessoa, em até 10x sem juros.



Período: De 20 a 23 de junho.



Quem leva: Juca na Balada, operadora de turismo especializada em festas (www.jucanabalada.com.br)



Florianópolis (Santa Catarina) – 4 dias (3 noites)



Pacote inclui: Passagem aérea saindo de São Paulo com voos diretos, mais hospedagem no Tropicanas Apart Hotel com café da manhã.



Preço: A partir de R$ 1.078 por pessoa, em até 12 vezes.



Período: De 20 a 23 de junho.



Quem leva: CVC (www.cvc.com.br)



Belo Horizonte (Minas Gerais) – 4 dias (3 noites)



Pacote inclui: Passagem aérea saindo de São Paulo com voos diretos, hospedagem no Savassi Hotel com café da manhã.



Preço: A partir de R$ 1.011 por pessoa, em até 12 vezes.



Período: De 20 a 23 de junho.



Quem leva: CVC (www.cvc.com.br)



Maresias (São Sebastião) – 5 dias (4 noites)



Pacote inclui: Hospedagem no Beach Hotel Maresias, de frente para o mar, com café da manhã. A maioria dos quartos tem vista para a praia e varanda privativa. Todos os apartamentos oferecem ar condicionado, frigobar, ventilador de teto, TV a cabo, armário com cofre, ducha

com aquecimento central e secador de cabelos. O hotel tem ainda uma copinha do bebê, para o preparo de mamadeiras e lanchinhos. Apenas uma área gramada separa a areia do hotel e é possível ver o mar de todas as áreas do Beach Hotel Maresias.



Preço: Para o período mínimo de quatro diárias para o feriado, os valores partem de R$ 2.260 para duas pessoas.



Período: De 19 a 23 de junho.



Mais informações: www.beachhoteis.com.br