Colocar a criançada para brincar

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



30/05/2019 | 07:30



A localização privilegiada do Grande ABC permite criar os mais variados roteiros para sair da monotonia. São inúmeras atrações para todos os gostos e bolsos, a poucos quilômetros de distância. Basta fazer bom planejamento, ter disposição e fôlego para acompanhar o ritmo frenético das crianças e dos adolescentes, principalmente quando o destino é um convite à adrenalina. Nesta edição, apresentamos algumas opções ao ar livre e também indoor – para que nem o tempo ruim seja desculpa para ficar em casa.

Uma das novidades no setor é o Expresso Kids (www.expressokids.com.br), em Atibaia. Localizado a 78 quilômetros do Grande ABC (uma hora e 40 minutos de carro), o espaço conta com diversas atrações para crianças, como circo, plantio de espécies frutíferas, fazendinha, arborismo, tirolesa, oficinas de arte e argila, brinquedos infláveis, entre outras atrações espalhadas em 220 mil metros quadrados de área verde interligadas por ferrovia de 2.500 metros, na qual opera locomotiva a vapor maria fumaça, fabricada nos Estados Unidos, em 1983.

Essa é a terceira temporada do Expresso Kids, que funciona em apenas dois períodos no ano. O primeiro se estende por mais este fim de semana, dias 1 e 2 de junho; o segundo, será nos dois primeiros fins de semana de outubro. No tempo restante, o espaço funciona como buffet para casamentos e também espaço de convenções.

“A ideia surgiu com meu pai, que tinha o sonho de reativar a antiga estrada de ferro Bragantina, que ligava Campo Limpo Paulista até Bragança Paulista. Quando estava ‘nos finalmente’, com as locomotivas compradas, não teve autorização da prefeitura de Caetetuba, que seria a estação principal. Depois que ele morreu, há cinco anos, ficamos com dó de desfazer dos trens e acabamos criando esse espaço”, conta o proprietário Rogério Martins, que prioriza a cultura local. Todos os fornecedores das atrações são de Atibaia ou de cidades próximas, como Piracaia e Portão.

Os ingressos para o Expresso Kids custam R$ 65 (adulto) e R$ 85 (criança), que dão direito a participar de todas as atrações, com exceção do passeio a cavalo e charrete (R$ 10). O estacionamento é R$ 15.

Outro destino legal é a Fazenda do Chocolate (www.fazendadochocolate.com.br), em Itu, a 118 quilômetros da região (cerca de duas horas de carro). O local, que já foi cenário de campanhas publicitárias e novelas, remete à típica fazenda, com animais soltos e contato direto com a natureza. Tanto a entrada como o estacionamento são gratuitos. O visitante paga apenas pelos passeios, como o Roteiro do Chocolate (R$ 24,90), que conta como é a produção do doce desde o plantio do cacau até a barra pronta, com direito à visita e degustação no laboratório; Roteiro Caipira (R$ 16,90) que conta a história do local, passando por prédios históricos, como a senzala, a capela e a casa antiga, onde é servido cafezinho; e o trenzinho (R$ 15), que dura 45 minutos e leva o visitante até o ponto mais alto do local, com vista privilegiada.

Também pertinho do Grande ABC, em Cotia (77 quilômetros de distância), está o Bichomania (www.bichomania.com.br), que mistura fazenda com zoológico. Por lá, o principal atrativo é a variedade de animais e quase todos podem ser alimentados pelos visitantes. Um dos pontos altos da visita é a ordenha da vaca e a chance de experimentar o leite puro. O espaço também conta com arborismo, tirolesa, labirinto e horta. As crianças ainda participam da produção de pão caseiro, que é servido com café, gratuitamente, na saída do parque. A entrada custa R$ 39 a partir dos dois anos e só não dá direito à tirolesa e ao arborismo, que custam R$ 8 cada. Importante ressaltar que nos dias 2, 9 e 16 de junho, o espaço estará fechado.

Como estamos nos aproximando do inverno e o clima tende a ficar mais úmido, duas opções indoor são o Parque da Mônica e o KidZania. O primeiro está localizado dentro do SP Market e conta com 23 atrações, sendo uma delas recém-inaugurada, a Coelhada nas Estrelas. Trata-se de simulador em quatro dimensões que faz com que o visitante ‘participe’ de filme da turminha. O ingresso antecipado custa R$ 89,10. Já o KidZania, dentro do Shopping Eldorado, é uma cidade em escala infantil que combina inspiração, diversão e aprendizagem através de atividades que simulam atuar em dezenas de profissões, como jornalista, polícia investigativa, músico, entre outras. O ingresso custa a partir de R$ 89.