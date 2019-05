Abel Braga pede demissão e deixa o Flamengo após reunião com diretoria

29/05/2019 | 16:13



O técnico Abel Braga pediu demissão do Flamengo nesta quarta-feira, em decisão anunciada pelo presidente do clube, Rodolfo Landim. Após semanas de muita pressão interna, protestos da torcida, desgaste com dirigentes e atuações instáveis da equipe, o treinador de 66 anos optou por se reunir com a diretoria e anunciar a saída do cargo. O nome mais cotado para substituí-lo é o português Jorge Jesus, ex-comandante de Benfica e Sporting Lisboa.

Abel Braga retornou ao Flamengo no início desta temporada e teve um começo promissor em janeiro. O time venceu a Flórida Cup, nos Estados Unidos, ao derrotar o Ajax na decisão e iniciou o ano otimista. Ao longo do calendário, porém, a equipe não apresentou bom rendimento e sofreu com a cobrança da torcida para corresponder ao alto investimento realizado em reforços, como as chegadas de Arrascaeta, Rodrigo Caio, Gabriel e Bruno Henrique.

O título do Campeonato Carioca não amenizou esse clima de insatisfação. Como ao mesmo tempo o Flamengo enfrentou dificuldades na fase de grupos da Copa Libertadores, a torcida continuou a protestar. O Campeonato Brasileiro aumentou a pressão. Na última rodada, a equipe recebeu algumas vaias no estádio do Maracanã enquanto conseguia uma virada nos minutos finais diante dos reservas do Athletico-PR.

Nos bastidores, a diretoria era pressionada para demitir o técnico. Pesou para a saída do treinador o plano do clube de utilizar a parada para a Copa América para preparar o time para o segundo semestre, avaliar possíveis reforços e ter uma formação mais ajustada para a sequência da temporada, que terá compromissos como as oitavas de final da Copa Libertadores.